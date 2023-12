Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – Programmation 2024 – CHARITÉ – Escape Game Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Début : 2024-09-27 19:30:00

fin : 2024-09-27 22:00:00 . En 2024, explorez l’Hôtel-Dieu pour résoudre l’énigme de la sœur apothicaire, « la quête de la thériaque ». Urgence à l’hôpital ! La sœur apothicaire est retrouvée empoisonnée dans le laboratoire. Divisés en 3 équipes, partez en quête de l’antidote dans les différents espaces de l’Hôtel-Dieu. Chaque parcours converge vers la même solution… En résolvant les énigmes et en traversant l’histoire des Hospices Civils de Beaune, vous arriverez peut-être à guérir la sœur apothicaire dans les temps ? À vous de jouer ! À la suite de vos enquêtes, des impromptus prolongent votre soirée : profitez d’un temps convivial autour des vos tribulations et d’une visite flash inédite. > Vendredi 2 février / Mercredi 6 mars / Mercredi 27 novembre / Mercredi 4 décembre de 19h à 21h30

> Vendredi 5 avril / Vendredi 31 mai / Vendredi 27 septembre / Vendredi 25 octobre de 19h30 à 22h Tout Public – Billet Insolite – Jauge limitée à 30 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles EUR.

Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

