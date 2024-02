Expo des artistes du coin Bureau d’Information Touristique Précy-sous-Thil, samedi 8 juin 2024.

Expo des artistes du coin Bureau d’Information Touristique Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Chaque été, le Bureau d’Information Touristique des Terres d’Auxois à Précy-sous-Thil met en lumière les artistes locaux en organisant une exposition collective gratuite et ouverte à tous les amateurs de peinture. Cette année, le thème est LES ARBRES.

Inscription avant le 24 mai 2024 (un tableau par participant).

Du mardi au samedi (sauf les jeudi et samedi après-midis) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:30:00

fin : 2024-07-27 12:30:00

Bureau d’Information Touristique 1B Route de Maison Neuve

Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Expo des artistes du coin Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2024-02-14 par OT des Terres d’Auxois