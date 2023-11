Wanted Posse – Dance N’Speak Easy L’ECRIN Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Talant Wanted Posse – Dance N’Speak Easy L’ECRIN, 4 juin 2024, TALANT. Wanted Posse – Dance N’Speak Easy L’ECRIN. Un spectacle à la date du 2024-06-04 à 20:00 (2024-06-04 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. ECRIN (L-R-20-443/1-1122454) présente : ce concert. Réservations PMR : 03.80.44.60.93 Wanted Posse Wanted Posse Votre billet est ici L’ECRIN TALANT Rond Point de l’Europe Côte-dOr 27.2

EUR27.2. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Lieu L'ECRIN Adresse Rond Point de l'Europe Ville TALANT Departement Côte-dOr Lieu Ville L'ECRIN latitude longitude 0.0;0.0

L'ECRIN TALANT Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/