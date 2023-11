Thibault Cauvin THEATRE DE FONTAINE D’OUCHE, 6 juin 2024, DIJON.

Thibault Cauvin THEATRE DE FONTAINE D’OUCHE. Un spectacle à la date du 2024-06-06 à 20:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

LA MAIRIE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE (L-R-21-4018/4116) présente ce spectacle à partir de 12 ans1h 20minSi l’on devait retenir quelques chiffres de sa carrière, on dirait 1 guitare, 13 premiers prix, 1 000 concerts dans plus de 120 pays – 12 albums. Ça, c’est juste pour vous impressionner car Thibault Cauvin ne se résume pas à ça… Au-delà de sa virtuosité incroyable, de son côté enfant prodige, sa guitare a une âme et lui une histoire de vie unique. Pendant quinze ans, le petit prince de la six cordes a vécu comme un nomade, sans maison ni attache. De cette expérience est née une série radiophonique diffusée sur France Musique. Voir le monde et rencontrer tant de cultures ont offert à cet enfant surdoué, aujourd’hui trentenaire, le pouvoir de charmer tous les publics. Thibault joue, nous raconte et fait rêver. Accès PMR: 06 29 19 69 782 parking possibles, celui de l’Alpilium ou celui du collège Glanum Thibault Cauvin

THEATRE DE FONTAINE D’OUCHE DIJON Place Fontaine d’Ouche Côte-dOr

