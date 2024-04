Sextile, Nuxx Vomica La Vapeur Dijon, mardi 4 juin 2024.

Sextile, Nuxx Vomica Venez découvrir en première partie le projet dark-techno de Nuxx Vomica et en seconde partie, le trio électro-punk venu de Los Angeles, Sextile à la Vapeur le 04 juin ! Mardi 4 juin, 20h30 La Vapeur De 5.5€ à 15€

Sextile US

Un sextile en astrologie, c’est l’union harmonieuse de deux éléments contradictoires. Tout droit venu de Los Angeles, l’électro-punk du trio a de quoi réveiller nos tympans – et nos pieds – tout en prouvant très justement que l’harmonie peut venir du mariage du chaos et des réverbes. Depuis son émergence en 2015, le groupe est capable de déclencher une émeute avec le son brut d’un synthé ou la secousse aigüe d’une guitare. Leur dernier nouvel album, “Push”, enregistré à Yucca Valley, bondit et rebondit aux confins de la dance music hardcore, drum and bass, gabber voir même trance. Comme si l’album avait été construit comme une ode à la rave party des années 90’.

Nuxx Vomica US

Nuxx Vomica est le projet dark-techno de la musicienne et artiste visuelle Madeline Seely. Inspirée par l’Electronic Body Music, la techno des 90’s et l’Eurodance, Seely a fait de Nuxx Vomica son terrain de jeu électrique à la fois crasseux et dansant. Connue pour ses performances énergisantes, Seely se produit dans l’underground New-Yorkais et américain depuis 2020. La productrice n’aime pas vraiment ralentir le rythme et passe toujours entre deux rayons de lumière stroboscopiques lorsque sa musique s’inscruste dans votre système nerveux. N’oubliez pas votre homéopathie pour l’after-show.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

