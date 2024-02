2024-02-16 à 20:30 SOPHIA ARAM - SOPHIA ARAM - LE MONDE D'APRES Sophia Aram ne s’est pas fait que des ami.e.s depuis le début de sa carrière car elle n’y va pas par quatre chemins quand elle a quelque chose sur le cœur. L’humoriste ne mâche pas ses mots pour relever l’absurdité des prises de position, l’incohérence des postures et le délire de tant de comportements qui, ces derniers temps, ont été notre pain quotidien. Quand il s’agit pour elle de cibler les aberrations de notre actualité, aucune pénurie de sujets n’est à craindre ! Pour son 5e spectacle, elle s’amuse avec la dinguerie d’une époque qui a réussi l’exploit de ressusciter “les décérébrés qui sont prêts à mourir pour leurs idées avant de s’apercevoir qu’ils n’en ont pas”. Le tableau peut paraître sombre mais sa vision satirique et incisive des choses, parfois sous les traits de personnages hauts en couleur, a montré qu’on a toujours le droit d’en rire et qu’on aurait tort de s’en priver.