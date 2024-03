Exposition de peintures de Claude Robin Bureau d’Information Touristique Vitteaux, mardi 4 juin 2024.

Exposition accessible depuis la cour intérieur de l’Office de Tourisme.

Présentation de Claude Robin :

J’utilise l’aquarelle et crayon de couleur pour représenter des roses et autres fleurs.

J’utilise la peinture à l’huile pour peintre les paysages; .

Tous mes travaux sont encadrés, les formats varient de 30/40 à 60/70.

Pour les curieux, je précise que toute ma vie j’ai tenu des crayons et pinceaux puisqu’après mes études dans différentes écoles d’art, j’ai enseigné l’art appliqué et l’histoire de l’art au lycée des marcs d’Or à Dijon. Maintenant tout mon temps est pris par la peinture. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 09:30:00

fin : 2024-06-29 12:30:00

Bureau d’Information Touristique 16 rue Hubert Languet

Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@terres-auxois.fr

