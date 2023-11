Didon et Enée | Blanca Li AUDITORIUM, 7 juin 2024, DIJON.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce spectacle Chorégraphie Blanca Li Musique Henry Purcell Chef-d’œuvre de la musique baroque, Didon et Énée d’Henry Purcell trouve dans une adaptation chorégraphique pour dix danseurs de la chorégraphe Blanca Li une incarnation puissante, dont l’intimité renforce toute la beauté tragique. L’amour entre Didon, reine de Carthage, et Énée, futur fondateur de Rome, a défini dans l’imaginaire collectif l’une des plus hautes expressions du tragique de la passion amoureuse. De cette œuvre qu’Henry Purcell composa en 1689, la madrilène Blanca Li propose une mise en scène à la fois contemporaine et ancrée dans la tradition, sur la version enregistrée par les Arts Florissants de William Christie. Dans ce clair-obscur moderne, signé Evi Keller et Caty Olive, les envoûtants reflets moirés changent selon la lumière. Les protagonistes se diffractent en évoluant dans un univers suspendu entre le ciel et l’eau. Ainsi, Blanca Li parachève la métamorphose de ce chef-d’œuvre en un espace sculptural, évolutif et sensible. Distribution : Dramaturgie Pierre Attrait Scénographie, création matière-lumière Evi Keller Costumes Laurent Mercier en collaboration avec Evi Keller Lumières Caty Olive Pièce pour 10 danseurs Durée : 1h10 sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

