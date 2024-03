Visite guidée du Musée de la Saône et des Gens de la Saône Musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre, mercredi 5 juin 2024.

Dans une belle demeure bourgeoise du XVIe siècle, le Musée de la Saône vous raconte l'histoire du territoire et de ses habitants : archéologie, industrie, construction fluviale traditionnelle…

La « Maison Bossuet » est une belle demeure bourgeoise du début du XVIe siècle, typique de l’architecture seurroise de l’époque.

Cette bâtisse abrite désormais le « Musée de la Saône et des Gens de la Saône », où trois étages d’expositions vous racontent l’histoire du territoire et de ses habitants : l’archéologie et la géologie, la batellerie fluviale ou encore l’histoire industrielle.

Musée de la Saône et des gens de la Saône 13 rue Bossuet 21250 Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or