Le Train des Lavières en fête Is-sur-Tille, samedi 8 juin 2024.

Le Train des Lavières en fête Is-sur-Tille Côte-d’Or

Co-organisé par l’Office de Tourisme des Vallées de la Tille et de l’Ignon et l’Association du Train Touristique des Lavières.

Soirée festive au Train Touristique des Lavières le 8 juin de 18h à 23h avec inauguration d’une plaque « Monument historique » pour la locomotive Pétolat et de nombreuses autres animations voyage en train du crépuscule, stand de maquillage pour enfants, balades à poney, buvette, foodtruck, concert Pop-Rock avec le groupe Red Room, exposition de maquettes ferroviaires, jeux en bois vintage. 2 2 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Rue des Pins

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté covati.tourisme@covati.fr

