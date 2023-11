Gershwin, Respighi, Adams, Marquez Orchestre Victor Hugo AUDITORIUM, 4 juin 2024, DIJON.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Jean-François Verdier C’est sous le double signe du voyage et de la danse que l’Orchestre Victor Hugo a conçu ce programme, qui nous accompagne du Sud des États-Unis à la Chine moderne, en passant par les forêts du Brésil et les rues colorées de La Havane. Enfant des rues de New York issu de l’immigration russe, autodidacte de génie, Gershwin ouvre ce programme avec Catfish Row, une suite symphonique qu’il tira de son célèbre opéra Porgy and Bess. Échos du blues, airs magnétiques mais aussi une fugue dissonante se succèdent dans ces pages, auxquelles répond la complexe Ouverture cubaine, composée en 1932 au retour d’un séjour à la Havane : les rythmes et la sensualité de la rumba s’y mêlent au blues en une alchimie dont seul Gershwin a le secret. Cap au Mexique avec la Danzon n° 2 d’Arturo Màrquez, avant de gagner le Brésil pour deux Impressions de Respighi, chatoyantes aquarelles évoquant les « nuits tropicales » ou la fascinante reptation d’un serpent. Du Brésil à la Chine, il n’y a qu’un pas franchi par John Adams avec The Chairman Dances, dérivé de l’opéra Nixon in China et évoquant Mao Tsé-toung dansant un foxtrot avec sa maîtresse ! Programme : George Gershwin Cuban – Ouverture Porgy and Bess – Suite symphonique (Catfish Row) Ottorino Respighi Deux Impressions brésiliennes John Adams The Chairman Dances Arturo Màrquez Danzon n° 2 Durée : 1h10 sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

