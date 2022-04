Hors saison musicale : Concert de Sevan Manoukian et Rouben Haroutunian Saint-Plantaire Saint-Plantaire Catégories d’évènement: Indre

Saint-Plantaire

Hors saison musicale : Concert de Sevan Manoukian et Rouben Haroutunian Saint-Plantaire, 21 mai 2022, Saint-Plantaire. Hors saison musicale : Concert de Sevan Manoukian et Rouben Haroutunian 20 rue Lalande Saint-Plantaire

2022-05-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-21

Saint-Plantaire Indre Saint-Plantaire20 rue Lalande Paris Concert de Sevan Manoukian, soprano et Rouben Haroutunian, setar, guitare baroque : ” De l’Arménie traditionnelle à l’Espagne baroque” . Hors Saison Musicale propose des séries de week-ends de musique en milieu rural. Concerts dans des lieux de patrimoine ruraux, interventions en institution, visites musicales au domicile même des personnes âgées… adesjobert@pqev.org +33 6 50 23 91 22 http://www.horssaisonmusicale.fr/ Concert de Sevan Manoukian, soprano et Rouben Haroutunian, setar, guitare baroque : ” De l’Arménie traditionnelle à l’Espagne baroque” . ©horssaisonmusicale

20 rue Lalande Saint-Plantaire

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Plantaire Autres Lieu Saint-Plantaire Adresse 20 rue Lalande Ville Saint-Plantaire lieuville 20 rue Lalande Saint-Plantaire Departement Indre

Saint-Plantaire Saint-Plantaire Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-plantaire/

Hors saison musicale : Concert de Sevan Manoukian et Rouben Haroutunian Saint-Plantaire 2022-05-21 was last modified: by Hors saison musicale : Concert de Sevan Manoukian et Rouben Haroutunian Saint-Plantaire Saint-Plantaire 21 mai 2022 Indre Saint-Plantaire

Saint-Plantaire Indre