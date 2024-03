Football – Racing Club Roubaix – USL Dunkerque Stade Maurice Maertens Roubaix, dimanche 24 mars 2024.

Football – Racing Club Roubaix – USL Dunkerque Le RACING CLUB ROUBAIX vous invite à un match crucial pour la montée en R1 ! Notre équipe fanion affrontera la réserve professionnelle de l’USL Dunkerque, actuellement en tête du classement.. Dimanche 24 mars, 15h00 Stade Maurice Maertens

Un match important pour la montée

Ce match est l’occasion pour le RCR de se rapprocher de la première place et de se positionner dans la course à la montée. L’USL Dunkerque, équipe redoutable, a récemment intégré plusieurs joueurs de son effectif professionnel (L2) dans son équipe réserve.

Le soutien du public est crucial

Pour soutenir nos joueurs et les aider à remporter ce match décisif, nous avons besoin de vous ! Venez nombreux au Stade Maertens et encouragez le RCR dans la joie et la bonne humeur. Votre soutien sera le 12ème homme sur le terrain !

Soyons nombreux pour porter le RCR vers la victoire !

Stade Maurice Maertens 96 Rue du Chemin Neuf, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Football Sport

Racing club Roubaix