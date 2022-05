Fêtes de la Tour Blanche Issoudun Issoudun, 26 mai 2022, IssoudunIssoudun.

Fêtes de la Tour Blanche Place Saint-Cyr Issoudun Issoudun

2022-05-26 – 2022-05-29

Issoudun Indre Place Saint-Cyr Issoudun Indre

Issoudun Les Fêtes de la Tour Blanche sont le principal rendez-vous des Arts de la Rue dans le Berry. Au pied du donjon – qui accueillit peut-être des troubadours de la suite de Richard Cœur de Lion – et dans toute la ville, on découvre des artistes d’aujourd’hui. Plus de 100 compagnies, françaises et européennes accueillies depuis 1999, date à laquelle les Fêtes se sont intéressées aux arts de la rue. Des milliers de spectateurs, des milliers de sourires, des milliers d’émotions, pour un rendez-vous populaire, festif, culturel et gratuit. Les Fêtes de la Tour Blanche, c’est une manière de faire vivre le patrimoine avec son temps, de jouer dans la ville et avec la ville.

Pour leur 26ème édition, les Fêtes de la Tour Blanche vous donnent rendez vous à Issoudun avec de nombreux spectacles, des ateliers, des animations… “Un bouquet d’émotions” : composé de fleurs (spectacles) aux couleurs chatoyantes, aux parfums enivrants, souvent douces, parfois hérissées d’épines.

tourisme@issoudun.fr +33 2 54 21 74 02 http://www.fetesdelatourblanche.org/

Les Fêtes de la Tour Blanche sont le principal rendez-vous des Arts de la Rue dans le Berry. Au pied du donjon – qui accueillit peut-être des troubadours de la suite de Richard Cœur de Lion – et dans toute la ville, on découvre des artistes d’aujourd’hui. Plus de 100 compagnies, françaises et européennes accueillies depuis 1999, date à laquelle les Fêtes se sont intéressées aux arts de la rue. Des milliers de spectateurs, des milliers de sourires, des milliers d’émotions, pour un rendez-vous populaire, festif, culturel et gratuit. Les Fêtes de la Tour Blanche, c’est une manière de faire vivre le patrimoine avec son temps, de jouer dans la ville et avec la ville.

© Mairie

Place Saint-Cyr Issoudun Issoudun

dernière mise à jour : 2022-04-30 par