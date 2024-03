fête médiévale à Chamousseau, Queaux 86150 chateau de chamousseau Queaux, samedi 6 avril 2024.

fête médiévale à Chamousseau, Queaux 86150 deux troupes de spectacles ,exposants, mini conférence spectacle en soirée, visites château, restauration, démonstration de combat et d’artisanat , camps vivants….. 6 et 7 avril chateau de chamousseau 5 euros par adulte, 3 euros par étudiants et adolescents, gratuit pour enfants de moins de 12 ans.

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

FETE MEDIEVALE à CHAMOUSSEAU

Le 6 APM et 7 Avril toute la journee , visite de camps médiévaux avec animations, combats à l’épée, présence d’artisans travaillant des matiéres naturelles à objectif environnemental. Mini conference, visite du château, Spectacle en soirée avec chanteuse lyrique à répertoire celtique, combats et animations. Possibilité restauration sur place.

chateau de chamousseau N°10 chamousseau 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

moyen âge culture celtique

