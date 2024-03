Jeu, joue ! Panique à la bibliothèque (escape game) Médiathèque de Lencloître Lencloître, vendredi 31 mai 2024.

Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ?

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. .

Début : 2024-05-31 20:45:00

fin : 2024-05-31 22:15:00

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

