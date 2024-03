Les Yeux dans les Pages rencontre avec Cathy Ytak, autrice jeunesse Châtellerault, mercredi 29 mai 2024.

Les Yeux dans les Pages rencontre avec Cathy Ytak, autrice jeunesse Châtellerault Vienne

A travers des lectures d’extraits de ses romans puis lors d’une discussion avec vous, Cathy Ytak vous fera découvrir son métier d’autrice et les secrets de fabrication de ses romans.

_Histoires de lire_ a pour but de cultiver le plaisir de lire chez les enfants de la maternelle au CE2. Chaque année, 8 nouveaux albums sont proposés à votre découverte et plusieurs auteurs viennent à votre rencontre. Ce projet est le fruit de la collaboration entre la Bibliothèque Pédagogique de Châtellerault, l’Education Nationale et les médiathèques de Grand Châtellerault. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:30:00

fin : 2024-05-29 16:00:00

Pl. Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

L’événement Les Yeux dans les Pages rencontre avec Cathy Ytak, autrice jeunesse Châtellerault a été mis à jour le 2024-03-23 par ACAP