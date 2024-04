" title="Ciné-Débat « Entrepreneuriat et Créativité » Cinéma LOFT Châtellerault" alt="Ciné-Débat « Entrepreneuriat et Créativité » Cinéma LOFT Châtellerault" />

Ciné-Débat « Entrepreneuriat et Créativité » Cinéma LOFT Châtellerault, mercredi 29 mai 2024.

Ciné-Débat « Entrepreneuriat et Créativité » Sensibiliser tout public et plus particulièrement les jeunes, les habitants des quartiers à l’univers du monde économique, à l’esprit d’entreprendre et de la créativité Mercredi 29 mai, 14h00 Cinéma LOFT Entrée libre et gratuite

Le Collectif Médiacité Grand Châtellerault organise 2 fois par an un Ciné-débat « Entrepreneuriat et créativité » qui a pour objectif de donner à comprendre ce qu’est l’entrepreneuriat et de déconstruire quelques idées reçues, de renforcer chez les jeunes l’esprit entrepreneurial, la dynamique de projet et d’encourager l’esprit de Géo Trouvetou.

C’est aussi l’occasion de redonner du sens aux apprentissages ou à la formation, de provoquer un déclic, une révélation, une vocation dans l’immédiat ou ultérieurement,… d’ouvrir le champ des possibles.

La finalité est de donner le goût du projet, de l’initiative aux jeunes à travers des démarches individuelles ou collectives ou de passions (témoignages d’entrepreneurs, de mini-entrepreneurs, de Géo Trouvetou,…).

Cette action s’inscrit dans le cadre de Cité Educative (axe → ouvrir le champ des possibles) et est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine (dispositif Connexion) et l’Espace Mendès France de Poitiers.

Au programme du 29 mai 2024 (après-midi) :

– « Vis ma Vie » : rapport d’étonnement en images de 3 à 4 jeunes de la MJC Horizons-Sud et en présence des chefs d’entreprise

– «Aventure Entrepreneuriale » : reportage filmé sur l’entreprise Plaxtil réalisé par les jeunes de l’E2C (avec un appui technique du 4 pour le montage du film)

– «Esprit d’Entreprendre » : présentation en images de la mini-entreprise « George’s Secrets » (escape game services mis en œuvre par un groupe d’élèves au sein même du Collège G Sand de Châtellerault)

– « l’Outil en Main » : présentation en images de l’action qui a pour but d’initier les jeunes aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine (y compris métiers d’art) en proposant des ateliers. Ainsi, les jeunes découvrent divers métiers et l’intelligence de la main par des activités ludiques.a

– « l’Etonnant Géo Trouvetou » : témoignage en images de Marine Guilbault qui a créé « Créagum » à La Rochelle (en cours de confirmation)

Un temps convivial est prévu en fin de séance pour poursuivre les échanges entre les jeunes, entrepreneurs, professionnels, partenaires,…

