Concert : Viviann Szabo 12 place du Général de Gaulle Civray, 31 mai 2024, Civray.

Civray,Vienne

Viviane Szabó, dite Viviánn, est une chanteuse franco-hongroise.

Son répertoire réunit ses deux mondes en mêlant poésie française et héritage culturel hongrois.

Autodidacte et éprise de liberté, son processus de composition est instinctif. Son imagination marie avec sensibilité thèmes originaux et airs folkloriques.

De l’instrumentation acoustique aux sons contemporains, des mélodies traditionnelles aux harmonies teintées de jazz, elle n’hésite pas à croiser les genres au gré de son inspiration

L’univers de Viviánn surprend par son esthétique singulière, celle d’une artiste multiple de ses origines et de ses aventures musicales..

2024-05-31 fin : 2024-05-31 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Viviane Szabó, known as Viviánn, is a Franco-Hungarian singer.

Her repertoire unites her two worlds, blending French poetry with Hungarian cultural heritage.

A self-taught freedom-lover, her compositional process is instinctive. Her imagination sensitively blends original themes and folk tunes.

From acoustic instrumentation to contemporary sounds, from traditional melodies to jazz-tinged harmonies, she doesn’t hesitate to cross genres according to her inspiration

Viviánn?s universe surprises with its singular aesthetic, that of an artist with multiple origins and musical adventures.

Viviane Szabó, conocida como Viviánn, es una cantante franco-húngara.

Su repertorio aúna sus dos mundos, mezclando la poesía francesa y la herencia cultural húngara.

Amante autodidacta de la libertad, su proceso compositivo es instintivo. Su imaginación mezcla con sensibilidad temas originales y melodías populares.

De la instrumentación acústica a los sonidos contemporáneos, de las melodías tradicionales a las armonías teñidas de jazz, no duda en cruzar géneros para adaptarse a su inspiración

El universo de Viviánn sorprende por su estética singular, la de una artista con múltiples orígenes y aventuras musicales.

Viviane Szabó, genannt Viviánn, ist eine ungarisch-französische Sängerin.

Ihr Repertoire vereint ihre beiden Welten, indem sie französische Poesie und ungarisches Kulturerbe miteinander verbindet.

Sie ist Autodidaktin und freiheitsliebend, ihr Kompositionsprozess ist instinktiv. Ihre Vorstellungskraft verbindet auf sensible Weise originelle Themen und Volksweisen.

Von akustischen Instrumenten bis zu zeitgenössischen Klängen, von traditionellen Melodien bis zu jazzgefärbten Harmonien, zögert sie nicht, die Genres je nach ihrer Inspiration zu kreuzen

Viviánns Welt überrascht mit ihrer einzigartigen Ästhetik, die einer Künstlerin entspricht, die aufgrund ihrer Herkunft und ihrer musikalischen Abenteuer vielfältig ist.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou