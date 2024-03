Les Yeux dans les Pages : rencontre avec Cathy Ytak, autrice jeunesse Médiathèque Châtellerault Centre – Halles des Savoirs Châtellerault, mercredi 29 mai 2024.

Les Yeux dans les Pages : rencontre avec Cathy Ytak, autrice jeunesse Une rencontre pour découvrir une autrice, son univers, son travail, ses projets. Mercredi 29 mai, 14h30 Médiathèque Châtellerault Centre – Halles des Savoirs Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T16:00:00+02:00

A travers des lectures d’extraits de ses romans puis lors d’une discussion avec vous, Cathy Ytak vous fera découvrir son métier d’autrice et les secrets de fabrication de ses romans.

Histoires de lire a pour but de cultiver le plaisir de lire chez les enfants de la maternelle au CE2. Chaque année, 8 nouveaux albums sont proposés à votre découverte et plusieurs auteurs viennent à votre rencontre. Ce projet est le fruit de la collaboration entre la Bibliothèque Pédagogique de Châtellerault, l’Education Nationale et les médiathèques de Grand Châtellerault.

Médiathèque Châtellerault Centre – Halles des Savoirs Pl. Dupleix, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 11 28 »}]