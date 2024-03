Visite et ateliers d’art aux jardins en permaculture Les jardins de la créativité Saint-Benoît, vendredi 31 mai 2024.

Visite et ateliers d’art aux jardins en permaculture Visites et ateliers pour les classes des écoles de Saint-Benoit. Vendredi 31 mai, 09h00 Les jardins de la créativité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Visites et ateliers pour les classes des écoles de Saint-Benoit.

Les jardins de la créativité 45 rue de l’Ermitage 86280 Saint Benoit Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 74 97 72 12 [{« type »: « email », « value »: « perm’Art.Culture@orange.fr »}] Perm’ Art et Culture au service de la créativité et de la biodiversité. Parkings extérieur dans la rue.

©association Perm’ Art Culture