Visite découverte du jardin sensoriel Jardin botanique universitaire le domaine du Deffend Mignaloux-Beauvoir, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:45:00+02:00

Parfums, goûts, couleurs, contrastes, toucher, effet de masse ou semi–transparence, les végétaux sont sélectionnés pour leurs intérêts sensoriels multiples. Le « ruban », composition foisonnante de graminées et de vivaces, accompagne le visiteur dans cette promenade et l’invite à s’éveiller à l’ensemble du jardin où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent*».

C.Baudelaire

Jardin botanique universitaire le domaine du Deffend Domaine du Deffend 1108, Route des Sachères, Mignaloux-Beauvoir, Vienne Mignaloux-Beauvoir 86550 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 61 26 https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/qualite-de-vie/biodiversite/la-biodiversite-sur-les-campus/jardin-botanique-universitaire-domaine-du-deffend/ Sur la commune de Mignaloux-Beauvoir à proximité de Poitiers, le jardin botanique universitaire sis le domaine du Deffend s’étend sur une superficie de 33 ha. Cette propriété est un site d’expérimentation d’activités scientifiques en lien avec le domaine de l’environnement, un espace de vulgarisation, un lieu d’accueil et d’information sur le patrimoine végétal régional présenté sous une dizaine de collections. Le visiteur y trouvera un verger conservatoire, des plantes médicinales, aromatiques, alimentaires sauvages et horticoles.

Superficie : 33 ha

Alexandra Carlier©