Les Bucoliques la quête de sens. Les Bucoliques Beaumont, vendredi 31 mai 2024.

Les Bucoliques la quête de sens. Quête des 4 éléments de vie eau, air, terre, feu par les cinq sens. 31 mai 2 juin Les Bucoliques Entrée libre le matin. Visite guidée à partir de 15h.

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Quête des 4 éléments de vie eau, air, terre, feu par les cinq sens.

Les Bucoliques 5 rue de la Ballonnière, 86490 Beaumont Saint-Cyr, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Beaumont 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 87 08 07 01 http://www.lesbucoliques.com infos@lesbucoliques.com Les propriétaires partagent avec leurs hôtes, la douceur de vivre en ce lieu, la rusticité du paysage tel qu'il se dégage du jardin et du parc. Ce jardin est caractérisé par la paix qu'offrent simplicité et équilibre d'une promenade autour de la nature. Cascade, bassins, carillons, potager dessiné par des milliers de pieds de buis, gloriette, chalet et cadran solaire sont là pour surprendre le visiteur.

Superficie 1,5 ha

