Douadic Indre Douadic Réservé aux enfants de 0 à 12 ans. Matériels de pêche fournis, permis de pêche offert. Buvette et restauration sur place. Pêche à la truite. Fête organisée par l’iris Bénavent et le CSLG Le Blanc. +33 2 54 37 15 40 Réservé aux enfants de 0 à 12 ans. Matériels de pêche fournis, permis de pêche offert. Buvette et restauration sur place. Iris Bénavent & CSLG Le Blanc

