Exposition d’art « Hors du temps » Galerie les amis des arts Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La galerie Les Amis des Arts accueille Sandrine Berthon et son exposition « Hors du temps ».

Des créations qui captivent par leur énergie et leur émotion. En fusionnant l’abstraction et la réalité, chaque tableau devient une fenêtre ouverte sur des paysages intérieurs et extérieurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-04-11 18:30:00

Galerie les amis des arts 26 cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sandrine-berthon.com

