Exposition Angel à la Librairie Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, lundi 15 avril 2024.

Exposition Angel à la Librairie Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien Finistère

De la peinture murale (avec une spécialisation dans la technique du trompe-l’œil) à la toile et divers autres support peints, en passant par le graphisme, le tatouage, mais aussi le soin énergétique, Angel développe aujourd’hui une forme d’art ou l’intention énergétique posée avant et pendant la création de ses œuvres prend son importance.

Inspirée par la nature, le monde onirique, le monde énergétique, celui des symboliques, le végétal et l’animal, l’organique. La vie! Et bien souvent, quelque chose qui la dépasse, puisqu’elle tend de plus en plus à « se laisser traverser ». Du 18 Mars au 15 Avril 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-15

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

