Les Journées de Pont ar Gler 13e édition près du camping municipal Saint-Jean-du-Doigt, vendredi 24 mai 2024.

Les Journées de Pont ar Gler 13e édition près du camping municipal Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Le festival de Pont Ar Gler vous propose comme chaque année :

– Ouverture du jardin de Pont Ar Gler

– Exposition d’art plastique et d’art visuel

– Concerts de musique de chambre à la salle municipale

Inauguration le 25 mai à 16h.

Le but du Festival est de mettre en résonnance plusieurs univers artistiques musique de chambre, musique du monde, poésie et des expositions d’art plastique, en Bretagne (Baie de Morlaix), où roches, ciel et mer se répondent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-06-02

près du camping municipal Jardin du manoir de Pont ar Gler

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

L’événement Les Journées de Pont ar Gler 13e édition Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2024-02-21 par OT BAIE DE MORLAIX