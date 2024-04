Les Rederien Randonnées d’Avril Carhaix-Plouguer, lundi 1 avril 2024.

Les Rederien Randonnées d’Avril Carhaix-Plouguer Finistère

Les randonnées proposées par les Rederien du Kreiz-Breizh permettent de découvrir les sentiers de la région, dans un périmètre de 20 à 30 kms autour de Carhaix, tout en faisant des rencontres amicales.

Elles sont par ailleurs de différents niveaux. Ainsi sont organisées

– chaque mardi des randonnées tranquilles et sans difficultés d’environ 6 km sur des chemins majoritairement à surface plane

– les jeudis et dimanches sont consacrés à des circuits de 8 à 12 km (avec raccourci possible)

Départ à 13h30 de la Place du Champ de Foire à Carhaix ou à 14h du lieu de départ de la randonnée.

Téléchargez le fichier ci-dessous dans Documentation pour connaître le programme des randonnées du mois !

Pour tout contact monique.larvor@orange.fr ou poher.lucien@orange.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-30

Place du Champ de Foire

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne monique.larvor@orange.fr

L’événement Les Rederien Randonnées d’Avril Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2024-04-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée