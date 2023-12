Charge mentale, sauve qui peut ! – Comédie 25 Rue de Pontaniou Brest Catégories d’Évènement: Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23

fin : 2024-05-26 . Charge mentale, sauve qui peut ! est une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui ! C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti ! Dates des représentations :

Jeudi à 20H00

Vendredi à 21H00

Samedi à 20H00

Dimanche à 17H30 Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne

