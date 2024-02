Journées de Pont ar Gler ouverture du jardin botanique près du camping municipal Saint-Jean-du-Doigt, vendredi 24 mai 2024.

Dans le cadre de la 13ème édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, le jardin botanique du manoir de Pont ar Gler à Saint-Jean-du-Doigt sera ouvert au public (fermé pendant les concerts).

Inauguration le samedi 25 mai à 16h00.

C’est là que se tiendra l’exposition d’arts plastique :

Au sein d’un jardin arboré et de salles d’exposition, nous exposerons 6 artistes.

L’Afrique sera à l’honneur dans le jardin avec des expositions de Diadji Diop, sculpteur sénégalais vivant en France et du photographe Patrice Monfort avec une série sur son voyage en Afrique. Une rétrospective des œuvres du Sculpteur breton, Yves Quéméneur, sera exposée dans le jardin. Enfin, nous présenterons les œuvres des photographes Jean-Paul Dumas Grillet et Aude Debeaurain. Françoise Sioc’han partagera des prises de vues des festivals de Pont Ar Gler, elle a su capturer l’ambiance des journées de Pont Ar Gler des années passées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 14:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

près du camping municipal Manoir de Pont ar Gler

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

