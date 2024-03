Body Surf Cléden-Cap-Sizun, mercredi 1 mai 2024.

Body Surf Cléden-Cap-Sizun Finistère

Séance animée par Fabienne D’Ortoli Ocean by Fab. A partir de mai selon météo.

Une familiarisation avec les vagues, une initiation à la glisse avec son corps (pas de planche) et savoir repérer les courants. Être à l’aise dans les vagues, repérer les courants, savoir quoi faire et prendre du plaisir à glisser ! Utiliser son corps pour glisser, ne faire qu’un avec la vague et l’Océan + aspect sécuritaire.

Inscription au plus tard la veille à 18h par mail ou par téléphone.

La séance (16€) ou par système de cartes (dégressif). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-06-30

plage de la Baie des Trépassés

Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne oceanbyfab@gmail.com

L’événement Body Surf Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2024-02-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz