Exposition « Au pied de mon arbre » à l’Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Pour avoir un beau potager, il faut plein de soleil, une bonne réserve d’eau et une complète possession du sol par les légumes…

C’était vrai, mais les temps changent et notre vision du jardin potager aussi. L’évolution du climat, le manque d’eau, l’appauvrissement des sols et les sécheresses à répétition nous obligent à faire preuve d’imagination pour inventer de nouvelles façons de cultiver. Et bien souvent cela aboutit à de belles aventures botaniques, comme la rencontre des arbres et du potager car ceux-là sont faits pour s’entendre !

L’exposition des deux prochaines années propose de faire connaissance avec les arbres, nouveaux occupants du potager de l’Abbaye du Relec et d’observer comment ils cohabitent avec les cultures vivrières. Les aménagements proposés permettent de découvrir différents types de jardins forêts , conçus comme des havres de biodiversité, esthétiques et utiles et invitant à imaginer un futur plus naturel et serein, respectueux de toutes les espèces vivantes et adaptables à bien des potagers.

Réouverture du potager le lundi 6 mai 2024 avec l’exposition Au pied de mon arbre

Ouvert toute l’année pour les groupes, sur réservation

Horaires d’ouverture de l’accueil/boutique/abbatiale

Du 2 avril au 6 juillet et du 2 septembre au 3 novembre

Du dimanche au jeudi, de 13h30 à 17h30 Fermé le 1er mai, le 20 juin et le 19 septembre

Du 7 juillet au 1er septembre

Tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Parc en accès libre toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06

fin : 2024-11-03

Abbaye du Relec

Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne

