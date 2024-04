Exposition à Pénanault « Arpenter l’estran Baigner dans le paysage » Maison Pénanault Morlaix, mercredi 22 mai 2024.

Exposition à Pénanault « Arpenter l’estran Baigner dans le paysage » Maison Pénanault Morlaix Finistère

Une exposition proposée par l’association Les Moyens du Bord, dans le cadre d’un projet d’Education Artistique et Culturelle (EAC), avec le soutien de la DRAC et de la Région Bretagne.

En mars 2024, l’artiste-designer brestois Edgar Flauw a proposé aux étudiant·es de BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée de Suscinio de s’immerger dans le littoral par une approche sensible et expérimentale combinant une pratique physique nautique à la création d’un objet artistique, une pagaie en bois. L’objectif étant de constituer une collection de pagaies, façonnées à la main, puis testées lors d’une séance de longe-côte à Carantec. Les pagaies créées lors des ateliers sont exposées, érigées en véritables objets de design et révélant leur dimension artistique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22

fin : 2024-06-22

Maison Pénanault 10, place Charles de Gaulle

Morlaix 29600 Finistère Bretagne morlaix@tourisme-morlaix.fr

L’événement Exposition à Pénanault « Arpenter l’estran Baigner dans le paysage » Morlaix a été mis à jour le 2024-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX