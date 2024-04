Programme Cinéma Avril Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer, lundi 1 avril 2024.

La salle du Grand Bleu est gérée et animée par l’association Contrechamp. La programmation touche tous les publics. La salle est classée Art et Essai. Elle propose tout au long de l’année des films en sortie nationale, des avant-premières, des séances-rencontres avec des équipes de films, des ciné-goûters, ciné-débats etc. Durant les vacances scolaires, deux séances ont lieu toutes les après-midis.

Boucle magnétique disponible pour les malentendants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-30

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

