Trégor en fleurs Route du Penquer Plougasnou, samedi 25 mai 2024.

Trégor en fleurs Route du Penquer Plougasnou Finistère

Pour cette 8ème édition, 10 pépinières et jardins du Trégor breton vous ouvrent leurs portes le dernier weekend de mai. Des producteurs passionnés vous attendent pour vous présenter leurs collections de vivaces et arbustes peu courants et vous conseiller dans vos plantations. Une belle occasion pour les amateurs de plantes de (re)découvrir le Trégor au travers de ses pépinières, entre Morlaix, Lannion et Guingamp.

Participants

– Les Vieilles Forges (chez Christophe Le Gall), route de Penquer, Plougasnou

– Le Jardin de Gwen, Rossolic, Pouégat-Guerrand

– Sous un Arbre Perché, Kervocu, Guerlesquin

– Un simple Jardin, Keranoc’h, Trégrom

– Vert’Tige, Guernevez Plouserf, Louargat

– Saint Lavan, Rte de Saint Lavan, Ploulec’h

– Natural Gardens, Keranauffret, Plestin-les-Grèves

– La Ferme de la Pomme Liane, Coat Roue Kerverziou, Plouaret

– La Vallée des Bambous, Kergalaon, Plougonver

– Barnhaven Primroses, Plestin-les-Grèves

Ouvert à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Route du Penquer Pépinières des Vieilles Forges

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

