Du Balai! Rivarennes, 2 février 2022, Rivarennes.

Du Balai! Rivarennes

2022-02-02 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-02

Rivarennes Indre Rivarennes

Deux balais appuyés contre une palissade. Au sol, des confettis, des feuilles mortes et divers résidus. Une plaque d’égout, un banc public et une poubelle qui déborde. Le décor est planté. Un imaginaire riche de promesses pour nos deux balayeurs au petit matin.

Ce spectacle est une ode aux Invisibles, et à la vie qu’ils mènent quand les villes dorment encore : SDF, musiciens des rues, voyageurs égarés, fêtards, lève-tôt et couche-tard, chiens, chats et rats…

De la simplicité et de la modestie des moyens mis en œuvre, vont naître de la poésie teintée d’humour et de férocité, quelques catastrophes pour pimenter et à la fin une réconciliation pour repartir d’un bon pied. Un magnifique hommage aux inconnus qui animent nos rues.

Fable tendre pour marionnettes-sacs. Tout public à partir de 5 ans.

De Mathilde HENRY et Emilie RIGAUD, accompagné artistiquement par Patrick CONAN

Durée : 40 min

