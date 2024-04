Diffusion « Paisans de Nosta » GALAN Galan, samedi 13 avril 2024.

Projection de la série documentaire sur le milieu rural en présence d’Amanda Meunier, la réalisatrice.

Participation libre.

« Paisans de Nosta est une série de 7 courts-métrages documentaires sur le milieu rural, mon milieu, mes racines. C’est une série de rencontres fortes, de personnages atypiques qui m’on touchée par leur singularité. Au fil des saisons, au rythme du travail paysan, nos mains et nos regards se sont rencontrés. Tondre, ratisser, cuisiner, transhumer, s’occuper des brebis, des vaches, donner la vie. Autant de moments incroyables que nous avons traversés. Et c’est sûrement le plus beau cadeau qu’on ait pu m’offrir, la transmission. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

GALAN A la salle des fêtes

Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie

