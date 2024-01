Théâtre Jeune public « Charlie » TARBES Tarbes, jeudi 29 février 2024.

Théâtre Jeune public « Charlie » TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2024-02-29

fin : 2024-03-01

Spectacle pour enfant de 6 à 12 ans par la Compagnie Les Voyageurs Immobiles

Lise est illustratrice et doit dessiner pour une commande l’histoire de Charlie, un garçon un peu à la traîne par rapport aux autres enfants de son âge. Mais il n’est pas aidé par ses parents inquiets et démunis face à leur fils qui ne grandit pas. Il n’est pas aidé non plus par les autres enfants qui le méprisent et qui ont la moquerie facile. Et lui, n’a aucune confiance. Pourtant, Charlie va grandir, même s’il n’en est pas conscient. Tout n’est qu’une question de temps la confiance en soi, l’amour, l’ouverture aux autres.

Ce sujet est au centre de l’éducation qui peut parvenir à une émancipation.

– Jeudi 29 février 10h et 14h30

– Vendredi 1er mars 10h et 14h30

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie l.garcia@fol65.fr



