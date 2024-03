Rendez-vous aux Jardins TARBES Tarbes, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire.

Elle est également l’occasion de sensibiliser les visiteurs aux multiples actions mises en œuvre, par le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires, privés et publics, pour conserver, restaurer, créer des jardins et transmettre des savoirs et des savoir-faire.

AU PROGRAMME DE VOTRE WEEK-END Jardin Massey

SAMEDI 1er JUIN

14h15 Balade à la découverte du jardin avec les jardiniers histoire, secrets et pérennisation d’un jardin remarquable (au départ du kiosque)

15h00 Ecoute sensorielle de l’AVH 65 Et si on lisait avec les oreilles

16h00 Balade ornithologique avec l’AVH 65 (au départ du kiosque)

de 14h à 17h

Point accueil du public Kiosque

Atelier peinture sur les 5 sens avec Unis vers cité peinture sur galet

Dessin éphémère à l’argile fraîche avec La pratique amateurs de l’ESAD

Les 5 sens à travers la peinture avec AACT Peinture

Initiation à la pêche avec les Pêcheurs pyrénéens (AAPPMA)

Le jardinage au naturel avec le SYMAT

Les représentations ludiques sur les 5 sens ALSH

De la plante à la fibre avec Parcours d’architecture

DIMANCHE 2 JUIN

14h15 Balade à la découverte du jardin avec les jardiniers un jardin historique intégré dans la gestion des espaces publics actuels (au départ du kiosque)

de 14h à 17h

Point accueil du public Kiosque

Les 5 sens à travers la peinture avec AACT Peinture

Atelier gustatif avec Toques et saveurs en Bigorre les chefs au jardin

Musique avec Pianomade

Atelier arts plastiques « feuilles d’arbres brodées » avec Lorène Roustin

ALSH représentations ludiques sur les 5 sens

Parcours d’architecture De la plante à la fibre

BON À SAVOIR

Le Musée Massey Musée international des hussards sera gratuit tout le week-end

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h30

A partir du 27 mai Présentation d’ouvrages dans les librairies Gribouille et l’espace culturel Leclerc.

Ces activités sont en accès libre, gratuit et sans réservation.

Remerciements l’AAPPMA- pécheurs pyrénéens, AACT peinture, l’AHV65, APF- Unis vers cité, l’ESAD ,le Symat, la librairie Gribouille et l’espace culturel Leclerc, les centres de loisirs et accueils périscolaires de la ville.

