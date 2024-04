Rafting, l’aventure en itinérance Base Sportive Villelongue, jeudi 30 mai 2024.

Rafting, l’aventure en itinérance Base Sportive Villelongue Hautes-Pyrénées

L’aventure sur 2 jours en rafting et en bivouac

Après avoir lui-même expérimenté cette pratique en de nombreux endroits du monde, Tom vous invite à découvrir le bonheur de l’autonomie en rivière !

Au cours de ces 40km d’itinérance douce, vous découvrirez la faune et la flore des Pyrénées, expérimenterez la navigation en eaux-vives en toute sécurité et apprendrez quelques gestes techniques spécifiques au bivouac nautique.

En soirée, vous dégusterez une savoureuse raclette pyrénéenne autour d’un feu de camp et partagerez vos plus belles histoires avec vos compagnons d’aventure et vos moniteurs.

Votre nuit se poursuivra en hamac sous les étoiles (la tente étant prévue en cas de mauvais temps) !

Après un réveil matinal au chant des oiseaux, suivi d’un délicieux petit déjeuner maison, vous repartirez joyeux et plein d’entrain à l’assaut des rapides jusqu’à l’arrivée, prévue en milieu de journée.

Idéal pour les aventuriers, les sportifs, les mordus de nature, les férus d’authenticité et les amateurs de magie…

Tarif Participant, dès 10 ans 250€ Forfait famille, 2 adultes + 2 enfants mineurs 900€ Groupe dès 6 personnes, tarif par pers.

Le forfait inclut

Encadrement par un moniteur diplômé; Équipements thermiques et de sécurité homologués, adaptés à vos besoins et à votre morphologie; Assurance responsabilité civile professionnelle; Matériel de bivouac; Repas du soir et petit déjeuner du matin du 2ème jour. 250 250 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 10:00:00

fin : 2024-05-31

Base Sportive 24 rue de Couscouillet

Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tomrafting.com

