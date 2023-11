Rendez-vous aux jardins 2024 25 rue du Fort Lourdes, 1 juin 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

L’édition 2024 des Rendez-vous aux Jardins aura lieu les vendredi 31 mai (journée dédiée aux scolaires), samedi 1er et dimanche 2 juin 2024 sur le thème » les cinq sens au jardin « .

Programme et informations à venir prochainement..

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The 2024 edition of Rendez-vous aux Jardins will take place on Friday May 31 (a day dedicated to schoolchildren), Saturday June 1 and Sunday June 2, 2024 on the theme of « the five senses in the garden ».

Program and information coming soon.

La edición de 2024 de Rendez-vous aux Jardins tendrá lugar el viernes 31 de mayo (día dedicado a los escolares), el sábado 1 y el domingo 2 de junio de 2024 sobre el tema de « los cinco sentidos en el jardín ».

Programa e información próximamente.

Die Ausgabe 2024 der Rendez-vous aux Jardins findet am Freitag, den 31. Mai (Tag für Schulklassen), Samstag, den 1. Juni und Sonntag, den 2. Juni 2024 unter dem Motto « Die fünf Sinne im Garten » statt.

Programm und Informationen folgen in Kürze.

