Exposition de peintures par Nadine Lizounat TARBES Tarbes, mardi 2 avril 2024.

Exposition de peintures par Nadine Lizounat TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Nadine Lizounat expose ses peintures sur toiles et vous fait voyager dans l’univers du fantastique et des animés.

Venez découvrir ses oeuvres du mardi au samedi de 10h à 19h.

La librairie BD.vore en quelques mots…

C’est une librairie indépendante (réseau Canal BD) spécialisée BD, mangas et Comics, para-BD, ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h.

Pascale et Vincent ont repris la boutique en septembre 2023 ; ils y organisent des expositions et autres événements.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-30

TARBES 1 rue Georges Magnoac

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie bdvore@orange.fr

L’événement Exposition de peintures par Nadine Lizounat Tarbes a été mis à jour le 2024-04-02 par OT de Tarbes|CDT65