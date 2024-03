Circuit : « Sens et non-sens au Jardin Perché » Jardin Perché Asté, vendredi 31 mai 2024.

Circuit : « Sens et non-sens au Jardin Perché » Les 5 sens sont sollicités au Jardin Perché, puisque l’on peut goûter aux plantes ou petits fruits, émettre des sons avec les sculptures musicales, admirer la montagne et contempler les oeuvres d’art… 31 mai – 2 juin Jardin Perché Gratuit. Entrée libre. Pour ceux qui le peuvent, une tirelire se trouve à la sortie du jardin, pour participation libre. Merci de monter à pied depuis le village – 15mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Les 5 sens sont sollicités au Jardin Perché, puisque l’on peut goûter aux plantes ou petits fruits, émettre des sons avec les sculptures musicales, admirer la montagne et contempler les oeuvres d’art, les plantes qui prennent toute leur place, toucher, entendre les oiseaux…

Et c’est aussi un univers où les sens sont bousculés, le sens de notre histoire commune, de notre qualité de terrestre.

Jardin Perché Chemin de Nabias, 65200 Asté Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 74 88 28 35 Parc paysager privé de près de 2 ha planté d’arbres fruitiers et de plantations pour le tressage et le plessage. Perché sur les hauteurs, face aux montagnes, les plantes poussent aussi vite que les sculptures dans cet espace transformé en jardin d’art par son propriétaire, géographe de formation, qui a un rapport très spécial à la nature et ses paysages. Divisé en plusieurs petits abris reliés par un cheminement et qui ont chacun leur histoire, la nature y reprend toujours ses droits en entrelaçant les sculptures, les plantes et le vivant, qui conquièrent les formes fabriquées par l’artiste.

Ouvert toute l’année. A 7 mn de Bagnères-de-Bigorre par la D 208, chemin de Nabias.

©Loïc Ploteau