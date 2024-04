Animation pour scolaires : Les cinq sens au jardin du Château fort – Musée pyrénéen de Lourdes Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Lourdes, vendredi 31 mai 2024.

Animation pour scolaires : Les cinq sens au jardin du Château fort – Musée pyrénéen de Lourdes À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, le Musée réserve une journée aux scolaires (cycles 1, 2 et 3), le vendredi 31 mai sur des créneaux horaires compris entre 9h et 12h puis entre 14h30 et … Vendredi 31 mai, 09h00, 10h30, 14h30 Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T10:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, le Musée réserve une journée aux scolaires (cycles 1, 2 et 3), le vendredi 31 mai sur des créneaux horaires compris entre 9h et 12h puis entre 14h30 et 16h.

Chaque réservation permet à la classe de participer en petits groupes à trois ateliers de 20 min chacun (durée totale de l’animation : 1h30). Les ateliers :

• Atelier « A l’écoute des plantes » avec Jean-Marie Lancou, pour découvrir les paroles muettes des plantes converties par un appareil en notes de musique.

• Atelier « Pik’Tro zoom sur le moustique tigre » avec Artpiculture, pour comprendre de manière ludique le mode de vie de cet insecte.

• Atelier « (Re)Découverte des 5 sens » avec des médiateurs et le jardinier du château, pour stimuler tous nos sens dans les jardins!

Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes Pyrénées, Occitanie Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 42 37 37 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 42 37 43 »}] Aménagé en 1926 par les fondateurs du musée, Louis et Margalide Le Bondidier, au pied du donjon, jardin public de 1 000 m2 de plantes de rocailles traversé par un petit ruisseau. Cascade artificielle et jardins en terrasses avec vivaces, mise en bonzaïs de nombreuses espèces et plantes annuelles. Sculptures et maquettes d’habitats (collections du musée Pyrénéen) habitent les lieux.

Ouvert toute l’année. centre-ville, enceinte du château fort. Entrée près de l’office de tourisme

©DR