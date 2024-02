Stage de découverte GEDRE Gavarnie-Gèdre, samedi 1 juin 2024.

Ce stage de 7h s’adresse aux curieux ,débutants ou confirmés, pour avoir accès à un panel de techniques pour la réalisation d’un projet. Le projet sera en effet au centre de ce stage, il se construira au fil du temps entre jeux de matières et techniques, que vous vous approprierez. Je vous accompagnerai au mieux dans la réflexion et la création.

Maximum 6 personnes.

Maximum 6 personnes.

Début : 2024-06-01 09:30:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

GEDRE Atelier céramique

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

