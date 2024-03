Visite et découverte des Jardins de la Poterie Hillen Les jardins de la Poterie Hillen Thermes-Magnoac, vendredi 31 mai 2024.

Visite et découverte des Jardins de la Poterie Hillen Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Les jardins de la Poterie Hillen Adulte : 9 €

Adolescent de 12 a 16 ans : 5 €

Enfant de 6 à 11 ans : 4 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par leurs familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Rendez-vous aux jardins 2024

Les Jardins de la Poterie Hillen sont un véritable joyau où les visiteurs sont invités à éveiller leurs sens à travers une harmonie de couleurs, de parfums, de textures et de sons.

Situés au cœur d’un paysage naturel préservé, ces jardins offrent une expérience sensorielle unique, où chaque plante, chaque élément architectural et chaque sentier sont soigneusement agencés pour susciter une résonance profonde avec nos sens.

Que ce soit en respirant les subtiles fragrances des fleurs, en caressant les feuillages divers, en écoutant le doux murmure de l’eau ou en découvrant les saveurs surprenantes des plantes aromatiques, les Jardins de la Poterie Hillen offrent une véritable immersion dans le monde naturel.

Les visiteurs sont invités à découvrir cette expérience sensorielle lors du Rendez-vous aux Jardins.

Venez explorer ces jardins d’exception et laissez-vous emporter dans un voyage sensoriel où la nature se transforme en une symphonie enchanteresse pour nos sens.

Au grand plaisir de vous acceuillir et de passer un bon moment avec vous

Jardin privé de 6 hectares aménagé en 2004 sur plusieurs niveaux. La propriété comprend 6 hectares et un chemin historique menant des Thermes-Magnoac à Boulogne-sur-Gesse. Au moment de notre acquisition, elle portait 6 arbres : 2 chênes bicentenaires, 1 frêne bicentenaire, 1 magnifique châtaigner, 1 sapin noble et 1 tilleul.

L’idée de créer un jardin est venue très tôt. Le jardin a été labellisé en 2010.

Vous trouverez : galerie en bois, chemin des herbes aromatiques et plantes médicinales, chemin d’herbes et fleurs sauvages, jardins de fraîcheur, du Sud, sauvage, intime, gourmand, contemporain, exotique avec bambous, palmiers, bananiers. Potager biologique, vivaces, rosiers, arbres et graminées. Plans d’eau avec plantes aquatiques. Lac. Parc. Sculptures. Plans étiquetés.

Au jardin il y à un Salon de thé pour les visiteurs. Parking sur place.

©LutzHillen