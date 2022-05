Des orchidées et des fougères Ambrault Ambrault Catégories d’évènement: Ambrault

Ambrault Indre Ambrault Gratuit. Renseignements et inscription obligatoire auprès du conservateur bénévole du site au 06 01 75 36 98.

Lieu de rdv précisé à l’inscription.

Immersion dans ce petit site singulier, témoin de l’extraction passée de pierres de taille, où alternent pelouse sèche riche en orchidées et milieux ombragés royaume des fougères. Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Ambrault

