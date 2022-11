Mafias et antimafia : entre mythes et stéréotypes Cosmopolis, 2 décembre 2022, Nantes.

Mafias et antimafia : entre mythes et stéréotypes Vendredi 2 décembre, 17h25 Cosmopolis

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Rencontre avec Giosuè Calaciura et Charlotte Moge handicap auditif;handicap moteur hi;mi

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44003 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

GIOSUÈ CALACIURA (1960, Palerme)

Journaliste, Giosuè Calaciura collabore régulièrement avec de nombreux quotidiens et diverses revues ; il écrit également pour le théâtre et la radio. Son premier roman, Malacarne (Les Allusifs), a été publié en 1998. Passes noires, publié en 2005, toujours aux Allusifs, a été finaliste de l’un des prix littéraires italiens les plus prestigieux, le Campiello, en 2002. En 2009, c’est Conte du Bidonville qui est traduit en français chez le même éditeur et publié en 10/18.

Derniers titres parus (tous traduits par Lise Chapuis)

Je suis Jésus, Notabilia, 2022

Le Tram de Noël, Noir sur Blanc, 2020

Borgo Vecchio, Noir sur Blanc, 2019 et Folio, 2020

CHARLOTTE MOGE

Charlotte Moge est historienne et maîtresse de conférences en Études italiennes à l’université Jean Moulin Lyon 3. Ses recherches portent sur la lutte contre la mafia (institutionnelle et citoyenne), la mémoire des victimes, le développement des mafias et leurs représentations.

Dernier titre paru

Charlotte Moge, Guido Panvini, Pauline Picco (dir.), « Sans recourir à la violence : la société italienne face aux terrorismes et aux mafias (1969-1992) », Laboratoire italien. Politique et société, n° 22, 2019

ROMAIN LEGENDRE

Docteur en Histoire contemporaine de l’université à Paris, auteur d’une thèse intitulée Les figures du collaborateur de justice dans l’imaginaire et la lutte anti-mafia. Le cas « Tommaso Buscetta », à paraître aux éditions de l’École française de Rome. Il rédige actuellement un ouvrage synthétique sur l’histoire des mafias italiennes en prenant comme fil conducteur la question de la collaboration avec la justice, qui paraîtra l’an prochain.

À paraître

Ouvrage sur le rôle des collaborateurs de justice dans la lutte antimafia en Italie aux éditions du Félin, 2023



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T17:25:00+01:00

2022-12-02T18:15:00+01:00

Tommaso Buscetta