Conférence théâtralisée suivie d’un échange Femmes en jeux, par la Cie le Petit théâtre permanent Médiathèque Saint-John Perse Aubervilliers, jeudi 21 mars 2024.

Conférence théâtralisée suivie d’un échange Femmes en jeux, par la Cie le Petit théâtre permanent Et si le sport pouvait changer des vies et devenir un vecteur majeur de l’égalité entre les femmes et les hommes ?

À partir de 8 ans • Durée : 50 min Jeudi 21 mars, 14h30 Médiathèque Saint-John Perse

2024-03-21T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T15:30:00+01:00

Médiathèque Saint-John Perse 2 Rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France