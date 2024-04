Conférence Les effets du changement climatique sur les forêts du Grand Est Schirmeck, jeudi 4 avril 2024.

Cédric Ficht, ingénieur forestier et directeur de l’agence ONF Schirmeck propose une conférence sur le sujet des effets du changement climatique sur les forêts du Grand Est et présentera la stratégie retenue par l’office national des forêts.

Gaz à effet de serre, changement climatique… quels sont les impacts et effets visibles sur les forêts du Grand Est après plusieurs années de sécheresses, et quelle stratégie est aujourd’hui mise en œuvre par l’ONF pour les rendre plus résistantes ? EUR.

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04

Place du Marché

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est anim.mediath@ville-schirmeck.fr

